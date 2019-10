Torres alcanza nuevas marcas en la historia de Nueva York

Reyberth Aponte || @aponterey

El segunda base venezolano de los Yanquis de Nueva York, Gleyber Torres, ha alcanzado diversas marcas en su franquicia y en la historia de las Grandes Ligas, debido a su destacada actuación en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Astros de Houston.

Torres se ha unido a Mickey Mantle y a Tony Kubek como los únicos jugadores de los "Bombarderos del Bronx" con menos de 23 años de edad en conectar múltiples cuadrangulares en una postemporada.

El siguiente hito que consiguió el criollo es ser el segundo pelotero de la Liga Americana en batear seis extrabases en los primeros cuatro juegos de un play-offs, uniéndose a Babe Ruth.

También, el de Caracas, es el jugador más joven (22 años) en la historia de la organización neoyorquina en impulsar cinco carreras en un juego de postemporada.

En el encuentro de este sábado en el Minute Maid Park se fue de 5-3, con un doble, un jonrón, cinco carreras remolcadas y una anotada, su promedio al bateo quedó en .600 y su OBP en .600.

.@TorresGleyber joins Mickey Mantle and Tony Kubek as the only @Yankees under 23 to have multiple homers in a #postseason. pic.twitter.com/ybhZu4PKwu