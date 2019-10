Sánchez rompe la marca de ponches entre venezolanos en postemporada

Reyberth Aponte || @aponterey

El abridor de los Nacionales de Washington, Aníbal Sánchez, se convirtió este viernes en el lanzador con más ponches entre los venezolanos en la historia de la postemporada de las Grandes Ligas, en un encuentro disputado en el Busch Stadium de San Luis ante los Cardenales por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Sánchez, de 35 años, ponchó a cinco bateadores y llegó en su carrera a 60 en play-offs para superar la marca de 57 que ostentaba Freddy García. Además, es el criollo con más abanicados (12) en un partido de postemporada, lo consiguió el 12 de octubre de 2013 frente a los Medias Rojas de Boston por la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Contra los "Pájaros rojos" se convirtió en el primer pitcher en la historia de la MLB en registrar, al menos, seis innings lanzados sin permitir imparables en dos juegos distintos. El otro compromiso fue en el 2013 con los Tigres de Detroit contra los "patirrojos" en la ALCS.

Aníbal Sánchez is the first player in MLB postseason history with multiple career no-hit bids of at least 6 innings. h/t @EliasSports



He threw 6 hitless innings in Game 1 of the 2013 ALCS. pic.twitter.com/140RhQYFvS