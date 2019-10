Altuve la saca e implanta récord en la postemporada (+Video)

Reyberth Aponte || @aponterey

El pelotero venezolano de los Astros, José Altuve, conectó cuadrangular en el sexto episodio contra los Rays de Tampa Bay en el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana y consiguió el récord de vuelacercas para un segunda base en la postemporada, en un encuentro disputado en el Minute Maid Park de Houston.

Altuve la sacó en el sexto lanzamiento en cuenta de 3-1, sin out en la pizarra contra Emilio Pagán, después de que Michael Brantley la botará también. La pelota recorrió 405 pies hacia el jardín izquierdo, contra una recta de cuatro costuras a 96 millas por hora.

Superó a Chase Utley con 11 jonrones para convertirse en el dueño de la marca para un camarero en la historia de los playoffs, y alcanzó el tercero en la serie ante Tampa Bay.

En este encuentro, el criollo terminó de 4-2 con un bambinazo, dos carreras impulsadas y dos anotadas, con lo que dejó su promedio de bateo de .350 y .381 de OBP.

.@JoseAltuve27 stands alone at the top.



With his 11th #postseason HR, he passes Chase Utley for the most by a 2B. pic.twitter.com/VBCMu2Gr6Z