Cole busca cerrar Serie Divisional para Astros contra Rays

Todas esas victorias de temporada regular para Gerrit Cole y los Astros de Houston derivan en que el manager AJ Hinch se sienta optimista al llegar a un juego decisivo el jueves contra los Rays de Tampa Bay.

"Tienen que venir a nuestra casa y vencernos otra vez", dijo Hinch. "Con Cole en el montículo, no sé quién podría estar más confiado que nosotros".

Cole abrirá por los Astros en el quinto y decisivo juego de su Serie Divisional. El derecho no ha perdido desde el 22 de mayo, y ha impuesto un récord de la franquicia, al ganar 17 decisiones consecutivas, coronadas por una gema de 15 ponches en el segundo duelo de la serie.

Tratará de otorgarle a Houston un boleto a su tercera Serie de Campeonato de la Liga Americana en fila, y lo hará en casa, porque el equipo ganó 107 encuentros (una marca de la franquicia) para merecer la ventaja de la localía a lo largo de la postemporada.

"Me encanta que estemos aquí", comentó Hinch. "La manera en que llegamos aquí es estresante, simplemente porque no quieres llegar al quinto juego, (pero) peleamos todo el año para tener el mejor récord y para ganar nuestra división, con lo que tenemos este juego en particular en casa".

Los Astros contaron con actuaciones espléndidas de los lanzadores Justin Verlander y Cole para tomar ventaja de 2-0 en la serie. Luego los Rays atacaron a Zack Greinke, la adquisición en la fecha límite para canjes, con seis carreras durante tres innings y dos tercios.

Así, se impusieron por paliza de 10-3 en el tercer desafío, antes de que Verlander volviera con poco descanso y fuera derrotado 4-1 en Tampa Bay.

La serie se empató, y el ganador del jueves enfrentará al campeón del Este de la Americana, los Yanquis de Nueva York.

Houston tuvo una foja de 60-21 en Minute Maid Park durante la temporada regular, pero los Rays se mostraron audaces para vencer a los Atléticos en el juego de comodines antes de defenderse de la eliminación con sus dos últimas victorias. En los playoffs por primera vez desde 2013 y considerados como víctimas seguras en esta serie contra un equipo plagado de estrellas, los Rays han jugado mucho mejor que lo que dicen los nombres en las espaldas de sus jerseys.

"Creo que, por la mentalidad con la que estos muchachos van al parque de pelota, podrían no ser súper estrellas, pero ciertamente creen que lo son", opinó el manager Kevin Cash.

Aunque los Rays emplearon un desfile de relevistas el martes, regresarán a un abridor tradicional en el quinto juego con Tyler Glasnow.

Glasnow estuvo fuera del 11 de mayo al 8 de septiembre con un tirón en el antebrazo derecho e hizo 76 lanzamientos en cuatro entradas y un tercio al abrir el primer juego. Cash confió en que Glasnow esté al tope de su fortaleza el jueves y que pueda lanzar alrededor de las 90 millas, pero eso podría cambiar.

"Vas con un plan de juego, un proceso de pensamiento, pero calculas cómo está saliendo la pelota y cómo se están sintiendo", consideró.

Cash añadió que todos sus lanzadores estarán disponibles para el quinto juego, incluido el vigente ganador del Premio Cy Young de la Americana, Blake Snell, quien cerró el cuarto encuentro en la primera aparición de su carrera como relevista, y Charlie Morton, quien abrió el lunes. / AP