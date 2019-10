Cardenales destrozan a Bravos de Atlanta

beisbol grandes ligas

Miércoles 9| 9:04 pm





Los Cardenales de San Luis, con un primer episodio soberbio, vencieron este miércoles por 13-1 a los Bravos de Atlanta en el quinto y decisivo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional y se clasificaron para la Serie de Campeonato.



El equipo de San Luis definió el partido en el primer episodio al anotar 10 carreras con 14 corredores y ahora esperará al ganador de la Serie Divisional que disputan los Dodgers de Los Angeles y los Nacionales de Washington, que también están empatados a 2-2 a mejor de siete.



Los Cardenales que vuelven a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por primera vez desde el 2014 tuvieron al abridor Jack Flaherty (1-1) como el ganador tras completar seis entradas con una carrera permitida, dio una base por bolas y abanicó a ocho bateadores rivales.



Pero la historia del partido se escribió en el primer episodio cuando los Cardenales destrozaron a los Bravos al establecer marcas y dejar sin respuesta al equipo de Atlanta.



Se trató de la mejor marca en un primer episodio en la historia de la postemporada. Además, se igualó la de más anotaciones en cualquier entrada en un juego de playoffs (Atléticos de 1929, Tigres de 1968, Angelinos del 2002).



Los Cardenales también mandaron a 14 corredores al plato y sacaron rápidamente del partido al abridor de los Bravos, el joven Mike Foltynewicz (siete carreras) con un solo out en la pizarra, y el relevista Max Fried (tres rayitas) tampoco pudo parar el daño que dejó encarrilado el partido que será decisivo para definir la serie que se disputa al mejor de cinco y está empatada a 2-2.



El jardinero dominicano Marcell Ozuna, Tommy Edman, Dexter Fowler y Kolten Wong dieron imparables impulsores desde la caja de bateo del SunTrust Park, que registró un lleno en las gradas con los seguidores de los Bravos que no podían creer lo que estaban presenciando.



Buscando asegurar su primera visita a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde el 2014, los Cardenales no perdieron el tiempo. Simplemente armaron la primera entrada más grande en la historia de postemporada de las Grandes Ligas.



San Luis también anotó en dos oportunidades de bases llenas con boletos gratis y un tercer strike caído que permitió otra carrera.



Sus 10 carreras en la primera entrada superaron el máximo anterior de postemporada de siete, establecido por los Bravos de Milwaukee contra los Yanquis de Nueva York en el Juego 2 de la Serie Mundial de 1958.



En duelo de jóvenes abridores, la mayor parte del año Foltynewicz (1-1) superó a Flaherty, de los Cardenales, incluido en el segundo Juego 2, pero este miércoles sufrió una de las aperturas más cortas de postemporada.



Foltynewicz permitió que llegaran siete de los primeros ocho bateadores de San Luis, fue responsable de siete carreras (seis limpias), caminó tres y registró su único out en un toque de sacrificio.



Fue relevado por Fried con las bases cargadas, un "out" y cuatro carreras ya en casa en la primera. Fried caminó con Flaherty para forzar otra carrera antes de rendir dobles impulsadas a Fowler y Wong.



El tercio de inicio de una entrada de Foltynewicz marcó el inicio de postemporada más corto sin apertura desde el inicio del dominicano Luis Severino de la misma duración en el Juego de comodines de la Liga Americana de 2017 contra los Mellizos de Minnesota.



Empató el más corto en la historia de la franquicia de los Bravos, con John Thomson (que se fue con una lesión en el Juego 3 del NLDS 2004) y Steve Avery (Juego 5 del NLCS de 1992). // EFE