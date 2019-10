Altuve comanda al poder criollo en estos playoffs (+Video)

beisbol grandes ligas

Manuel Vargas | @MA_Vargas7

José Altuve no solo lidera a los Astros de Houston en el apartado ofensivo, sino que también en el renglón de los jonroneros es uno de los que más ha producido en esta postemporada. Pero el carabobeño no solo comanda en la categoría de vuelacercas, también es entre los criollos el que domina en cuestión de poder.

Altuve acumula hasta ahora dos cuadrangulares, por lo que encabeza la lista de los cinco venezolanos que ya se fueron para la calle en estas series divisionales. Junto con el de Puerto Cabello se encuentran Ronald Acuña Jr., Robinson Chirinos, Avisail García y Gleyber Torres.

'AstroBoy' la ve 'clarita' ante los Rays

El camarero venezolano es uno de los más productivos hasta ahora con sus cinco hits en 16 apariciones en el plato, lo que lo deja con un average de .313. Además, tiene sus dos dobles, tres impulsadas, dos anotadas y los dos cuadrangulares que lo tienen en la cima entre los criollos.

Su primer vuelacerca:

Su segundo jonrón:

Acuña Jr. quiere clasificar a Bravos

Con un promedio de .500 el de La Sabana es uno de los que más aportan a la ofensiva de toda la postemporada y aunque su misión de conectar imparables es la primordial, ya aparece con un jonrón entre los mejores de este apartado. También sus ocho inatrapables en 16 turnos, tres dobles, un triple, dos remolcadas y una anotada, le dan números de estrella.

Chirinos se estrena como jonronero con derrota

La derrota de los Astros, por 1-4, igualó una serie ante los de Tampa que parecía ya ganada, pero en ella el careta pudo dar su primer vuelacerca en estos playoffs. Sin embargo, Chirinos no ha estado certero con el madero y solo acumula un registro de .222, gracias a sus dos hits en nueve turnos; y además suma una sola rayita impulsada y una anotada en tres juegos.

García aún no quiere despedirse

Los Rays se aferran a la vida en su serie ante los Astros y una de sus armas a la ofensiva es el jardinero venezolano. Su único vuelacerca, que lo coloca entre los poderosos criollos, forma parte de los seis imparables que ha dado en 17 presencias en el home para dejar un promedio de .353; junto a eso están sus tres impulsadas y sus cuatro rayitas anotadas para erigirse como una de los estandartes en el ataque de Tampa.

Torres representa la fuerza de Yanquis

Para Torres ya no es extraño comandar la ofensiva del conjunto de Nueva York, esto porque lo ha hecho en toda la temporada, pero es que ante los Mellizos con un jonrón, que se cuenta junto a sus cinco imparables en 12 turnos, demuestra que su average de .417 no es un juego. Además, en esa serie acumuló tres dobles, cuatro carreas remolcadas y cinco anotadas, lo que no deja duda de la importancia que tiene en unos ‘Mulos del Bronx’ que confían plenamente en él.