Altuve llega a 19 cuadrangulares en la temporada

El segunda base venezolano de los Astro de Houston José Altuve conectó este miércoles su caudrangular número 19 de la temporada en su primer turno en el juego contra los Rockies de Colorado.

Altuve conectó su vuelacercas ante el primer pitcheo del lanzador Peter Lambert, quién abrió con una recta de cuatro costuras que el criollo bateó entre jardín centra e izquierdo a 382 pies.

El criollo lleva de 3-1 en el encuentro con un ponche y boleto recibido en el juego que los Astros vencen 11 a 2 a los Rockies.

Houston comanda la división oesta de la Liga Americana con record de 74 victorias y 40 derrotas.

