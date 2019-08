Eduardo Escobar la saca dos veces y empuja siete carreras (+Video)

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Eduardo Escobar sacó la bola dos veces del Chase Field para colaborar en la paliza de Cascabeles de Arizona 18-7 frente a Nacionales de Washington. El criollo la desapareció en la primera y octava entrada ante los envíos de Stephen Strasburg y Brian Dozier.

