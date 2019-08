Eduardo Escobar la desapareció del parque (+Video)

Redacción Meridiano

Eduardo Escobar se unió a la fiesta batazos de los venezolanos en esta jornada sabatina y conectó su jonrón 23 de la temporada, en esta ocasión su víctima fueron los Nacionales de Washington.

El venezolano mandó a desaparecer la bola del Chase Field y la misma tuvo un recorrido de 432 pies tras un lanzamiento de Stephen Strasburg.

Por otra parte, Escobar es el quinto criollo que la bota del recinto este sábado. Anteriormente lo había hecho Freddy Galvis, Miguel Cabrera, Gleyber Torres y José Altuve.

Eduardo Escobar homers (23) on a fly ball to right off Stephen Strasburg

Exit Velocity 105 MPH

Distance 432 FT

Launch Angle 26.53