Cabrera muestra su poder con jonrón ante Texas (+Video)

Redacción Meridiano

Miguel Cabrera exhibe su poder en los campos de las Grandes Ligas y esta vez le tocó hacerlo en el Globe Life Park, ante los Rangers de Texas. El venezolano conectó su séptimo cuadrangular de la campaña e impulsó dos carreras en lo que fue la derrota de su equipo, los Tigres de Detroit, con pizarra de 4-5.

El maracayero la sonó su vuelacerca en el mismo primer acto. El batazo significó el triunfo momentáneo de los bengalíes (2-0). Cabrera, que dejó un average de .281, se fue del duelo de 5-2 con ese jonrón, dos anotadas y misma cantidad de remolcadas. Este fue el estacazo número 472 en la carrera del criollo en Las Mayores.

There's so much content out there for you to stream it's hard to know what to watch. You just need someone to say, "HEY, WATCH THIS."



Anyway, you might like this video. pic.twitter.com/IT2ApNWJEh