José Altuve conectó el 18 de la campaña (+Video)

Redacción Meridiano

El “Pequeño Gigante” sigue haciendo de las suyas. Este sábado, José Altuve conectó su jonrón 18 de la temporada ante Marineros de Seattle y la mandó a volar por todo el jardín derecho.

Altuve aprovechó una recta que lanzó Marco Gonzales y respondió con un batazo que recorrió 356 pies en el Minute Maid Park.

El cohete del venezolano llegó en la parte baja del quinto inning y el mismo fue un solitario, para colocar la pizarra 4-0.

Jose Altuve homers (18) on a line drive to right off Marco Gonzales

Exit Velocity 101 MPH

Distance 356 FT

Launch Angle 21.31