Siete años del no hit no run de Johan Santana (+Video)

Redacción Meridiano:

Cada 1 de junio en los años venideros será inolvidable para Johan Santana, sus seguidores y Mets de Nueva York.

El equipo tenía de historia 8.019 juegos antes que un lanzador propinara un juego sin hits ni carrera.

No fueron Tom Seaver (Salón de la Fama), John Matlack, Frank Viola, David Cone y Dwight Gooden, entre otros ilustres serpentineros que se uniformaron con el equipo metropolitano.

Fue uno tan brillante como estos en algún momento de su carrera.

La demostración que hizo Santana esa tarde noche en el Shea Stadium no fue de las más dominantes, pero sí de las más emocionantes porque el esfuerzo fue enorme. Visiblemente agotado, con más de 130 lanzamientos, Johan cumplió con el deseo del público y sus seguidores.

7 years ago today. Never forget where I was watching Johan Santana's throw the first no hitter in @Mets history #LGM https://t.co/pr6WMiOlma via @YouTube