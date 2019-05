Aguilar destapó un soberbio cuadrangular (+Video)

Redacción Meridiano

El inicialista venezolano, Jesús Aguilar, despachó el cuarto batazo de vuelta completa en la campaña, este viernes, frente a los Piratas de Pittsburg en el estadio PNC Park.

Aguilar la desapareció en la alta del tercer episodio por todo el jardín central, remolcando la rayita del empate, bajo los envíos del abridor Chris Archer.

La temporada del maracayero no ha sido de un gran arranque, pasando por un periplo de lesiones y falencias en cuanto a sus condiciones físicas que no le han permitido tener un buen rendimiento con el madero al tener .194 de promedio al bate.

Jesús teed off on this one and ended up putting it on a T, too. #VoteBrewers pic.twitter.com/XNZRAcVV36