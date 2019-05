Hernández y Sánchez, camareros de lujo

beisbol grandes ligas

Jueves 30| 12:19 pm





Héctor Bueno || @hectori42

Son titulares, mas no son las caras ni tampoco los referentes ofensivos de sus respectivas organizaciones. Pero por alguna razón juegan con regularidad, y es por la chispa que le imprimen a la alineación.

Tal vez César Hernández no tenga el mismo carisma que aporta Yolmer Sánchez. Sin embargo, el segunda base de los Filis de Filadelfia se ha convertido en una de las fichas primordiales del mánager Gabe Kapler.

Hernández, quien disputa su séptima temporada con la escuadra cuáquera, promedia, sin contar la jornada de ayer, .303 con 59 imparables, seis jonrones y 25 remolcadas en 53 compromisos disputados.

Además, es líder en el departamento de imparable dentro de la organización y es segundo en average por detrás del dominicano Jean Segura.

De hecho, está entre los mejores 10 mejores hiteadores de la Liga Nacional junto a Cody Bellinger (73), Nolan Arenado (71) y Josh Bell (68), quienes comandan los tres primeros lugares en dicho departamento.

Mientras que entre los segundas bases que militan en el viejo circuito, Hernández, es quinto en average y tercero en hits.

Dichas estadísticas pueden ser clave para que el carabobeño esté esta temporada en el Progressive Field de Cleveland disputando su primer Juego de las Estrellas.

La campaña pasada, a pesar de haber terminado con average de .253, el criollo sacó 15 pelotas del parque y trajo hasta la goma 60 carreras en 161 encuentros afrontados.

Por su parte, Yolmer Sánchez, no ha tenido una buena primera mitad de campaña, no obstante; su carisma y su chispa han sido claves para mantenerse jugando diariamente en el lineup del mánager Rick Renteria.

El maracayero luego del juego del pasado martes ante los Reales de Kansas City le expresó al Chicago Tribune del porqué su diversión en cada compromiso. Esto debido a lo que hizo el lunes mientras caía la lluvia, donde se tiró a jugar en la tierra y después a echarse todo el termo de agua encima.

“Divertirse no es solo parte del juego, es también parte de la vida. Estamos aquí hoy, no sabemos dónde vamos a estar mañana. Especialmente en este deporte. No sé cuanto tiempo voy a jugar al beisbol, tal vez 10 años, 15 años, 20 años. Pero, y si son dos días. He trabajado tan duro en mi vida para jugar en las Grandes Ligas y lo voy a disfrutar, tan simple como ese”, comentó el segunda base de los Medias Blancas.

Sánchez también habló de lo que pasó el lunes cuando detuvieron el juego por la lluvia.

“Estaba un poco molesto porque pararon el juego, pero dije: vamos a divertirnos. Ví a José Abreu en el dugout y dije: puedo hacerlo, y decidí lanzarme el termo de agua. Luego cuando entré a la cueva vi a unos fanáticos con mi camisa puesta, y ellos me motivaron a hacer lo que hice. Me divertí”.

Durante la temporada, Yolmer, batea .234 con un jonrón y nueve empujadas. Sin embargo, en los últimos siete compromisos que ha jugado promedia .318 con siete imparables y dos remolcadas.