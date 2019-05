Peraza destapó bombazo en paliza de Rojos (+Video)

Redacción Meridiano

El multifuncional venezolano, José Peraza, sacó el quinto cuadrangular de la temporada en lo que fue la paliza de los Rojos de Cincinnati, este martes, 11-6 sobre Piratas de Pittsburgh en el estadio Great American Ball Park.

Peraza la desapareció en la baja del octavo capítulo, alargando la diferencia a la causa de Cincinnati, bajo los envíos del lanzador Rookie Davis.

El barinés alineó de octavo bate y se fue de 4-1 con jonrón en solitario, una remolcada y anotada. Por Cincinnati, Eugenio Suárez ligó de 2-1 con par de boletos, un doblete y dos anotadas.

Lucas Sims sumó el lauro por los locales (1-0). Mientras que Jordan Lyles arribó a su segunda caída de la zafra (5-2).

José Peraza wanted to get in on the fun!#BornToBaseball pic.twitter.com/XRgHP3e8OC