Hernán Pérez colaboró con jonrón en la paliza a Filis

Luis Joel Moreno || @younmoreno08

Hernán Pérez sacudió jonrón (5) solitario en la quinta entrada para ampliar la ventaja de Cerveceros de Milwaukee a seis carreras por cero. Finalmente, su equipo venció 9-1 a Filis de Filadelfia en el Miller Park.

Con la victoria, Cerveceros dejó su registro en 30-24 para mantenerse en el segundo puesto de la División Central de la Liga Nacional.

Pérez culminó de 4-2, con una empujada y una anotada, dejando su promedio en .250.

Hernán Pérez hits the #Brewers 4th home run of the day and the score is now 6-0! #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/tweTI5Cnkr