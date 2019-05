Cabrera enfocado en volver a ser un bateador potente

beisbol grandes ligas

Viernes 24| 4:49 pm





Redacción Meridiano

Miguel Cabrera, con esfuerzo y determinación, ha conseguido poco a poco sus registros históricos, en esta campaña, ya superó a Carlos Beltrán, Lou Gehrig, Roberto Omar y Chipper Jones con más imparables en las Grandes Ligas.

Su comodidad con el bate está volviendo a relucir, siendo un factor de mucha importancia para los Tigres de Detroit, pero lo más interesante son los deseos del pelotero de volver a ser un gran toletero.

“Yo quiero encontrar mi poder”, comentó a medios internacionales. “Siento que lo puedo hacer. Dar mis hits, hacer lo que puedo con la forma en la que me están lanzando ahora mismo es mi meta, encontrar una mejor posición. Estoy tratando de buscar la manera de hacer swing con poder y hacer buen contacto”.

El nativo de Maracay, tienen un slugging de .363, un registro muy bajo para su marca de por vida de .547; sin embargo, podría tener un incremento en los próximos duelos, teniendo en cuenta que el jugador está volviendo a pegarle en varias ocasiones a la bola con éxito.

“El promedio va y viene. Uno no controla el promedio, pero es sabroso cuando bateas con poder. Cuando haces eso, ayudas a tu equipo a anotar más carreras y así le pones más presión al oponente”, continuaba Cabrera.

La forma en la que el pelotero criollo, ha venido bateando últimamente, ha generado altas expectativas a la franquicia de Detroit, puesto que su rendimiento ha mejorado constantemente; aunque de forma lenta. “Siento que estoy más cerca”, señaló Cabrera. “Es gracioso porque en un juego la semana pasada me fui de 4-0, pero di tres (elevados). Estaba emocionado porque levanté la pelota. Estoy tratando de encontrar el sitio correcto para darle a la bola y tratar de pegarle con más poder.

“Yo creo que es mi extensión, estar bien con mis manos”, siguió. “Estoy tratando de estar listo muy rápido. Quiero hacer las cosas muy rápido y estoy bateando hacia el left. Así no es como bateo yo. Mi forma de batear es quedarme por dentro de la bola (con las manos lo más pegadas al cuerpo posible antes de completar el swing) y tratar de extender (los brazos)”.

Las lesiones han sido un freno para la carrera de Miggy, a pesar de que muchos las consideren como una excusa para que tenga un mal rendimiento; sin embargo, el jugador ha demostrado que se puede evolucionar a pesar de los problemas, no estará en su mejor temporada, pero que esté volviendo a pegarle a la bola, a conectar hits y romper marcas es algo que llena de emoción a toda la organización de Michigan.

“Por un lado, diría que no”, argumentó en cuanto a las excusas sobre las lesiones. “Pero he hablado con muchachos que han tenido las mismas lesiones y dicen que toma tiempo. Y yo les digo, ‘No me queda mucho tiempo’. Tengo que producir. La gente no va a entender eso. Es como cuando empieza el juego, no es momento de poner excusas.

“No me gustan las excusas. No soy alguien que ponga excusas. Pero si las cosas son así, pues son así. Igual no me preocupo, porque estoy trabajando para regresar”, sentenció el criollo.

Cabrera se destaca por su gran potencia a la hora de batear, más allá de su lado defensivo, pero su lento progreso es una excelente noticia para los Tigres, quienes necesitarán la mayor de su ayuda para conseguir las victorias que les permita disputar la postemporada y luchar por el campeonato de las mayores.

Con información de LasMayores