Suárez se tropezó con personas vestidas de salchichas (+Video)

Redacción Meridiano

El infielder venezolano de los Rojos de Cincinnati, Eugenio Suárez, tropezó con unas personas disfrazadas de salchichas que estaban corriendo por todo el terreno de juego, generando las risas del público y compañeros de equipo.

Posteriormente, mediante señas, el pelotero indicó que no observó cuando las personas disfrazadas de salchichas corrían por el estadio, teniendo que evadirlos para evitar caer al suelo.

Eugenio Suárez almost got smoked by these sausages. pic.twitter.com/9RYCy7807C