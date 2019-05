Eduardo Escobar sacó el sexto jonrón del mes de mayo (+Video)

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Eduardo Escobar demostró ante Padres de San Diego que sigue caliente con su bate al conectar el sexto jonrón del mes de mayo en la caída de los Cascabeles de Arizona tres carreras por dos. En total acumula 11 vuelacercas en la presente campaña de la MLB.

Wonder where @escobarmaracay gets all that power from. 🤔 pic.twitter.com/DgVH0sT7O4

El oriundo de Villa de Cura, sin hombres en circulación, se voló la barda del Petco Park para abrir el marcador en la cuarta entrada. Terminó el encuentro de 4-1, con una empujada y una anotada.

Además, dio muestras de sus dotes defensivos:

We're still trying to figure out how @escobarmaracay made this play. pic.twitter.com/ZoltJf1D9p