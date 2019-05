Acuña Jr descargó el noveno en revés de Bravos (+Video)

Redacción Meridiano

El venezolano, Ronald Acuña Jr, descargó el noveno cuadrangular de la temporada qué no le sirvió para evitar la caída de sus Bravos de Atlanta, este domingo, con pizarra de 3-2 sobre Cerveceros de Milwaukee en el SunTrust Park.

Acuña Jr, sacudió un larguísimo vuelacerca por el jardín izquierdo en pleno primer episodio para igualar las acciones, en lo que fue su primera oportunidad en el cajón de bateo, bajo los envíos de Brandon Woodruff.

El “abusador” se fue de 4-1 con bambinazo en solitario, una anota e impulsada. Además, el jardinero criollo registra promedio de bateo de .281.

Entre otros llaneros, por Milwaukee, Orlando Arcia ligó de 4-1; Hernán Pérez tuvo un turno como emergente y falló.

Josh Hader sumó el triunfo (1-3). Mientras que Wes Parsons cargó con la derrota.

