Contreras ligó un doblete inesperado (+Video)

Redacción Meridiano

El receptor venezolano, Willson Contreras, pegó un inesperado doblete en el primer capítulo, este jueves, en el encuentro de los Cachorros de Chicago y Rojos de Cincinnati en el Great American Ball Park.

Contreras convirtió en su primer turno al bate, lo que parecía un rodado por la antesala, un tubaye remolcador de dos rayitas luego de que la bola le jugara una mala pasada al compatriota del carabobeño, Eugenio Suárez, al pegar en la almohadilla de la tercera y pasar hasta la pradera izquierda.

El cácher porteño llegó al séptimo doble de la campaña.

