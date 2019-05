Parra la botó y comandó el lauro de Nacionales (+Video)

Redacción Meridiano

El jardinero venezolano, Gerardo Parra, sacudió el tercer vuelacerca de la temporada, este jueves, en el triunfo 7-6 de Nacionales de Washington sobre Mets de Nueva York en el Nationals Park.

Parra tiró un cuadrangular productivo en el ataque del equipo de la capital norteamericana, en el quinto episodio, bajo los envíos del serpentinero Zack Wheeler quién cargó con la caída del encuentro (3-3).

El de Santa Bárbara del Zulia, qué alineó de sexto en el orden y cubrió el jardín derecho y luego la inicial, tuvo noche perfecta al irse de 3-3 con un doblete, jonrón, tres anotadas e impulsadas y un pasaporte.

Dan Jennings se llevó el triunfo (1-2). Zack Wheeler cargó con el revés. Mientras que Sean Doolittle sumó el séptimo rescate de la zafra.

