Piña conectó el primer jonrón de la zafra en triunfo de Cerveceros (+Video)

Redacción Meridiano

El receptor venezolano, Manny Piña, sacó el primer vuelacerca de la temporada en el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee, este miércoles, 7-3 sobre los Nacionales de Washington en el Miller Park.

Piña la desapareció del parque en la baja del quinto capítulo, convirtiendo un jonrón en solitario, bajo los envíos del pícher zurdo Matt Grace.

El de Barquisimeto se fue de 4-1 con una anotada y remolcada; junto a un ponche.

Brandon Woodruff ligó con la victoria (5-1). Jeremy Hellickson cargó con el revés. Mientras que Josh Hader sumó el décimo rescate de la zafra.

