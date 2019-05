Contreras sigue encendido y voló el noveno (+Video)

Redacción Meridiano

El careta venezolano, Wilson Contreras, se fuera para la calle por novena ocasión en la temporada, en la abultada victoria de los Cachorros de Chicago, este domingo, con marcador de 13-5 sobre Cardenales de San Luis.

Contreras mostró todo su poder, en la baja del segundo episodio, sacando la pelota del parque entre el jardín central y derecho bajo los envíos de Adam Wainwright lanzador que se cargó con la caída (3-3).

El carabobeño alineó de quinto y en la receptoría destacando con una ofensiva al irse de 3-2 con par de remolcadas y anotadas, junto a un pasaporte.

Entre otros venezolanos, por San Luis, José “Cafecito” Martínez se fue de 5-1 con una receta.

José Quintana ligó con el triunfo (4-1).

.@WContreras40 cranks his 9th home run of the season!#EverybodyIn pic.twitter.com/ZpyadQrRbS