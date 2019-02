Hernán Pérez empujó siete carreras en victoria de Cerveceros

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Hernán Pérez estuvo caliente como el madero y guió a los Cerveceros de Milwaukee a la victoria 10-1 ante Rangers de Texas. El criollo empujó siete de las 10 carreras de su equipo en el duelo primaveral en el Surprise Stadium de Arizona.

En la primera entrada, Pérez conectó jonrón de tres carreras ante el zurdo Yohander Méndez. En el segundo capítulo, ligó doblete que barrió las bases para ampliar la ventaja de su equipo a seis carreras.

En el sexto inning, el antesalista empujó la séptima rayita con roletazo por la primera base.

Jesús Aguilar se fue de 2-2 con una impulsada y dos anotadas. Orlando Arcia bateó de 2-2 con una producida.

Carlos Tocci, que entró a cubrir el jardín derecho, impulso la única anotación de los Rangers con jonrón en la parte baja del sexto episodio.

