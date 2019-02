Darwinzon Hernández, una opción en bullpen de Medias Rojas

beisbol grandes ligas

Sábado 23| 12:07 pm





Redacción Meridiano

Medias Rojas de Boston confía en que el lanzador criollo Darwinzon Hernández le ayude en el bullpen en la venidera campaña.

El criollo ha estado observando el trabajo de los dos zurdos más importantes en la rotación de Boston, Chris Sale y David Price, una buena escuela para cuando le llegue la oportunidad de hacer el equipo grande.

Cuando le llegó el turno de subirse al montículo el venezolano lo hizo muy bien y confesó al periodista Jason Mastrodonato del Boston Herald: “Sabía que me estaban mirando”. “Tenía muchas ganas de controlarme”.

El jueves el lanzador de apenas 22 años, nacido en Bolívar, tuvo una buena presentación para los patirojos. Hernández tiro dos entradas de manera perfectas y en ese tramó ponchó a tres contrarios en un juego contra el Noreste.

Hernández probablemente terminará como relevista en las Grandes Ligas, pero Medias Rojas no se han dado por vencidos de verlo en la rotación de abridores en un futuro no tan lejano. Tuvo una efectividad de 3.56 en 23 aperturas en doble A la temporada pasada. Trabajó como relevista en la Arizona all League, y ponchó a 24 en 11 1/3 entradas allí. Si bien es probable que comience esta temporada en la rotación Doble-A, podría terminarla en el bullpen de los Medias Rojas.

A pesar de su corta edad la puerta para subir a las ligas mayores no está cerrada, más cuando se sabe que el mánager de los actuales campeones, Álex Cora, busca brazos que lo puedan ayudar.