Starlin Castro está listo para ser el líder

Como veterano dentro de un equipo de poca experiencia, el segunda base dominicano de Marlins, Starlin Castro, espera dar un ejemplo positivo, además de aportar producción y liderazgo.

“Sólo trato de ser positivo”, dijo Castro. “Vengo todos los días, trabajo y ayudo a los muchachos que tenemos aquí. Estoy tratando de no pensar cosas negativas. Vengo listo para lo mío y ya”.

De cualquier manera, ser parte de un club en construcción tiene sus retos. Marlins perdieron 98 juegos la temporada pasada y las proyecciones apuntan a que volverán a terminar en el sótano de la División Este de la Liga Nacional.

Durante la temporada muerta, Marlins cambió a su mejor jugador, el receptor J.T. Realmuto, a Filis por el colombiano Jorge Alfaro, el dominicano Sixto Sánchez y el Will Stewart, además de US$250,000 para la cuota de firmas internacionales.

Miami también sumó a un par de veteranos durante el invierno, el infielder Neil Walker y el patrullero Curtis Granderson, para que aporten experiencia.

Es la misma mentalidad que Castro tenía hace un año, después de ser canjeado de los Yankees a los Marlins como parte del cambio de Giancarlo Stanton.

“Starlin ha sido grandioso”, dijo el manager de los Marlins, Don Mattingly. “Adora jugar y te juega todos los días. Y tuvo un año bueno, honestamente”.

Castro, quien cumplirá 29 años el 29 de marzo, tuvo una sólida primera campaña conMarlins, disputando 154 duelos y bateando .278/.329/.400 con 12 jonrones, 32 dobles y 54 carreras empujadas.

“Ha estado en la liga tanto tiempo que pienso que a veces uno lo ve como si fuera mayor, pero la realidad es que, en cuanto a la edad, está en el tope de su carrera”, siguió Mattingly. “Realmente lo que necesitamos es que sea él mismo. Sólo con su forma de trabajar, ya es un buen ejemplo. Es alguien que trabaja todos los días”.

Marlins está en una situación similar a la de Cachorros hace siete años. Castro estuvo en Chicago en el 2012 y el 2013, cuando perdieron 101 y 96 juegos, respectivamente, y fue cambiado a Yanquis después del 2015. Cachorros ganaron la Serie Mundial del 2016.

Marlins tuvieron registro de 63-98 en el 2018 el cuarto peor de todas las grandes ligas y el peor de la Liga Nacional.

“A veces es difícil”, aseguró Castro sobre ser parte de un equipo que casi pierde 100 juegos. “Pero a mí ya me pasó, así que no es tan duro. Yo no voy a pensar nada negativo. Vengo a trabajar y ya, tratando de mantenerme saludable y jugar fuerte día a día”.

Castro está firmado por US$11 millones para el 2019 y su contrato tiene una opción del equipo para el 2020 por US$16 millones que, de no ejercerse, le garantizaría al quisqueyano una compensación por US$1 millón.

Marlins no recibió mucho interés para un cambio por Castro durante la temporada muerta, debido a su salario. Pero eso podría variar a mitad de campaña cuando se acerque la fecha límite para cambios.

Miami podría tener deseos de mover a Castro en esa época, especialmente si el segunda base y prospecto puertorriqueño, Isán Díaz, sigue mejorando. Díaz, quien batea a la zurda y podría desarrollar poder, jugó en Doble-A Jacksonville y Triple-A la temporada pasada.

“Es un honor poder aprender de un veterano como Castro”, expresó Díaz. “Muchos jóvenes no tienen esa oportunidad. Pero hasta que llegue ese momento Castro será el 2B regular.