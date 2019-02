Manny Machado fue oficializado con los Padres

Luis Joel Moreno // @youmoreno08

Padres de San Diego hicieron oficial la contratación de Manny Machado por 10 temporadas y 300 millones de dólares. El movimiento se convierte el más lucrativo en la historia de las Grandes Ligas.

Giancarlo Stanton, quien firmó en 2015 con los Marlins de Miami por 13 campañas y 325 millones de dólares, poseía el récord hasta ahora. Los 275 $M que destinaron los Yanquis de Nueva York en 2008 para la adquisición de Alex Rodríguez, también se ubica entre los acuerdos económicos más costosos.

Machado, quien jugó en la pasada zafra con Orioles de Baltimore y luego fue cambiado a los Dodgers de Los Ángeles, bateó para .297, con 37 jonrones y 107 carreras empujadas en 632 turnos al bate.

‘El Ministro’ arribará a su novena temporada en la gran carpa, tras ser seleccionado en la primera ronda del draft de 2010 por los Orioles.

El infielder comparecerá este viernes en rueda de prensa en las instalaciones del Pepco Park a las 9:30 AM, hora local.

This is going to be fun! Raise your hand if you're ready to see Manny to do damage at @PetcoPark 🙋‍♀️🙋‍♂️ pic.twitter.com/ghCrfRosf3