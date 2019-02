Omar Narváez dirá presente en el inicio del Spring Training

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Omar Narváez estará en la receptoría de los Marineros de Seattle en el inicio del Spring Training de las Grandes Ligas. El criollo arribó, en el mes de noviembre, al conjunto marinero tras un cambio con los Medias Blancas de Chicago por el lanzador Alex Colome.

Narváez dejó promedio de .275, con nueve jonrones y 30 carreras empujadas. Será su cuarta campaña en la MLB, tras las tres previas con los White Sox.

En los Atléticos de Oakland, Franklin Barreto no formará parte del lineup inicial, aunque estará disponible entre los suplentes para el mánager Bob Melvin. En la pasada zafra, defendió 26 veces la antesala y en dos oportunidades el campocorto.

En duelo que dará inicio a los entrenamientos primaverales se jugará en el Hohokam Stadium de Arizona a las 4:00 pm.

Rain falling, but if Mariners play A's today in Mesa, here's the lineup:



Shed Long 2B

TIm Beckham SS

Domingo Santana LF

Omar Narvaez C

Ryon Healy 1B

Daniel Vogelbach DH

Tito Polo RF

Dylan Moore 3B

Braden Bishop CF



Marco Gonzales LH