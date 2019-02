Lindor busca regresar a alineación de Indios tras lesión

beisbol grandes ligas

Lunes 18| 4:10 pm





El campocorto Francisco Lindor considera que este no es momento de preocuparse sobre un contrato a largo plazo con los Indios de Cleveland.

El puertorriqueño de 25 años habló con los medios el lunes por primera vez desde que sufrió una lesión de pantorrilla derecha durante un entrenamiento en el periodo entre temporadas en Florida. Lindor, que podría perderse el arranque de la campaña, se dijo concentrado totalmente en sanar y no en su futuro económico.

Ante la pregunta de si consideraría un acuerdo multiannual con Cleveland, Lindor subrayó que "eso no lo hemos abordado en este momento. Ya veremos qué sucede. A fin de cuentas, yo juego para ganar y este es un buen lugar para hacerlo. En caso de que los Indios me presenten la cifra correcta y en algún momento podría ocurrir ni siquiera he pensado al respecto ya lo veremos".

Lindor bateó para .277 e impuso cifras record de su carrera con 38 cuadrangulares y 92 remolcadas en 2018. AP