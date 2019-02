Padres apostaron fuerte por Manny Machaho

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Los Padres de San Diego han apostado fuerte por hacerse con los servicios de Manny Machado. Según reporte de Bob Nightengale, periodista de USA Today, la oferta rondaría los 280 millones por ocho temporadas.

La suculenta suma de los 'Pads', superaría por 40 millones de dólares los contratos ofrecidos por otros equipos, lo cual los mantendría como amplios favoritos para firmar a una de las sensaciones de la agencia libre, junto con Bryce Harper.

Machado ha despertado el interés de otras divisas, entre ellos, los Yanquis de Nueva York, pero la apuesta de los Padres, con amplio margen económico para negociar, sería bastante irresistible.

Some teams have been told the #Padres have offered as much as $280 million over 8 years for Manny Machado, others told $240 million.