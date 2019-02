Los 7 bateadores con mayor potencia en la MLB

beisbol grandes ligas

Domingo 17| 4:07 pm





Jesús García // @JessGar3023

Lo más emocionante en un partido de beisbol de las mayores es cuando un pelotero logra sacar la bola del estadio, principlamente cuando un juego está cerrado y ese bateo logra otorgar la victoria, cabe destacar que son varios los jugadores con este potencial que ponen emoción en los partidos.

A continuación los 7 bateadores más poderosos de las Grandes Ligas.

7- Ryan Braun: El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee ya no tiene tanto poder como antes; sin embargo a sus 35 años de edad continúa buscando formas de sobresalir en esta categoría. Braun va por su temporada 13 en la Gran Carpa, acumulando 322 bambinazos y tiene un grandioso slugging de .535 de por vida.

6- Curtis Granderson: El zurdo que ahora jugará con los Marlins de Miami, tendrá una nueva oportunidad para mostrar su fuerza en el bateo. El estadounidense de 37 años ha disputado 15 campañas en las mayores registrando 332 cuadrangulares y un slugging de .470.

5- José Bautista: Cabe destacar que Bautista ya no causa tanto miedo a la hora de batear, pero eso no quiere decir que no pueda ayudar. José tiene foja de 344 vuelacercas con slugging de .475 de por vida.

4- Nelson Cruz: El jardinero dominicano llevará su potencial a los Mellizos de Minnesota, el vetrano de 38 años continúa dándole dolores de cabeza a los lanzadores rivales, además de que cosecha 360 jonrones en 14 zafras y tiene slugging de .518 de por vida y en el año anterior consiguió .509.

3- Edwin Encarnación: El dominicano de 36 años, quien fue transferido a los Marineros de Seattle, donde posiblemente no durará mucho tiempo, en 14 campañas en la MLB tiene sellados 380 cuadrangulares y un slugging de .479.

2- Miguel Cabrera: El pelotero criollo es uno de los bateadores más fuertes del circuito, aunque sus lesiones le han impedido aumentar sus números. El nativo de Maracay, tiene números de 465 bambinazos en 16 temporadas en las Grandes Ligas y su slugging de .554.

1- Albert Pujols: El primera base quisqueyano, es el número uno en esta categoría al tener en su cuenta 633 vuelacercas en sus 18 años en el mejor beisbol del mundo, y a sus 38 años de edad tiene su poder impecable además de acumular un slugging de .554.