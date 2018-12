Encarnación a Marineros; Santana a Indios, en canje

beisbol grandes ligas

Las reuniones de invierno en las Grandes Ligas concluyeron el jueves con un canje entre tres equipos: Cleveland, Seattle y Tampa Bay, así como con un par de acuerdos con relevistas que se habían declarado agentes libres.

El gerente general de los Marineros, Jerry Dipoto, estaba en el hospital, y pactó el canje desde una cama. Su colega de Cleveland, Chris Antonetti, se disponía a abordar un avión para volver a casa, y trató de completar el acuerdo antes de que la aeronave despegara.

Ambos lograron el canje. El dominicano Carlos Santana volverá a Cleveland, donde era uno de los peloteros favoritos de los fanáticos. Su compatriota Edwin Encarnación se dirige a Seattle, sin que se sepa cuánto tiempo permanecerá allá.

Los bateadores estelares fueron intercambiados como parte de la operación que involucró también a los Rays. Tampa Bay obtuvo al pelotero cubano de cuadro Yandy Díaz y a Cole Sulser, lanzador derecho de las menores, procedentes de Cleveland.

Además, los Indios adquirieron al primera base Jake Bauers, quien estaba en los Rays. Los Marineros, que están ocupando en una reconstrucción, se hicieron de una selección en el draft.

Tampa Bay entregará cinco millones de dólares a Seattle, que pagará seis millones a Cleveland.

“Llamé a Edwin esta mañana, antes de que firmáramos, porque quería otra vez que me escuchara”, dijo Antonetti después de aterrizar. Agregó que estaba a la mitad del vuelo cuando se comunicó finalmente con Díaz.

Dipoto llegó al convenio desde un hospital, algo que había ocurrido ya en 2007, cuando Jim Hendry pactó con el pitcher Ted Lilly. En aquel entonces, el gerente general de Chicago se sometió a una angioplastia.

En el caso de Dipoto, se sintió mal un día antes, y se le llevó a la instalación médica como una precaución.

“Veremos cómo evoluciona todo con Edwin, si se queda con nosotros o se muda a otro destino”, comentó el subgerente general de Seatle, Justin Hollander.

Encarnación produjo 107 carreras y bateó 32 jonrones. Si permanece en Seattle, podría aportar el poder que el equipo perdió cuando el dominicano Nelson Cruz se declaró agente libre.

A un mes de que cumpla 36 años, Encarnación tiene garantizados 25 millones de dólares: 20 millones para la próxima temporada y cinco millones por una cláusula de rescisión. Si los Marineros ejercen la opción para 2020, tendrán que pagar otros 25 millones de dólares.

Santana, de 32 años, pasó sus primeras ocho temporadas en Cleveland. El primera base y bateador designado firmó un contrato por tres años y 60 millones de dólares con Filadelfia antes de la campaña anterior, fue cedido en canje a Seattle a comienzos de este mes, y vuelve ahora con los Indios.

“Conocemos todas las cosas que él aporta en el clubhouse, y todo eso será de ayuda”, aseveró Antonetti.

Este canje fue la operación más relevante suscrita en la semana. No hubo noticias sobre los astros Bryce Harper y Manny Machado. Las versiones sobre Corey Kluber, Noah Syndergaard y J.T. Realmuto se quedaron en eso.

“Analizando la historia, creo que ya no puede esperarse que salgamos de las reuniones invernales con tantas cosas completadas o probables”, reconoció el vicepresidente de operaciones deportivas de los Rays, Chaim Bloom. “Aquí pudimos lograr algo cerca de la meta y antes de abordar el avión”.

Joe Kelly se unió al equipo al que ayudó a vencer en la Serie Mundial. Llegó a un acuerdo por tres años y 25 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles, reveló una persona cercana a las negociaciones. Dicha fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el acuerdo no se ha anunciado.

El derecho de 30 años tuvo un récord de 4-2 y una efectividad de 4.39, con dos salvamentos, en 73 encuentros disputados la temporada anterior, vistiendo el uniforme de Boston. Lució particularmente en octubre. Lanzó en los cinco juegos de la Serie Mundial ante los Dodgers, sin permitir carrera y con 10 ponches en seis entradas.

Los renovados Mets de Nueva York recuperaron a Jeurys Familia. El cerrador dominicano deberá completar un examen físico para que se concretice un acuerdo por tres años y 30 millones de dólares.

Por su parte, los Cerveceros de Milwaukee consiguieron a otro relevista, el puertorriqueño Alex Claudio, procedente de los Rangers de Texas a cambio de una selección en el draft. El zurdo tuvo una foja de 4-2 y una efectividad de 4.48 con un rescate en 65 actuaciones como relevista y una como abridor este año. AP