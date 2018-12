Dodgers dispuestos a traspasar a Puig

beisbol grandes ligas

Jueves 13| 9:17 am





Otra jornada más en las Reuniones Invernales del béisbol de las Grandes Ligas en las que nombres de peloteros latinoamericanos han sido el centro de atención con el jardinero cubano Yasiel Puig, de los Dodgers de Los Angeles, que podría ser traspasado, mientras que el receptor dominicano Gary Sánchez recibió todo el apoyo de los directivos de los Yanquis de Nueva York para su continuidad.



La disposición de los Dodgers de exploran todas las opciones posibles para tratar de mejorar su plantilla va a permitirles estudiar todas las opciones de traspasar jugadores de las dos áreas donde tienen mayor profundidad como son la rotación de abridores y el cupo de jardineros.



Dentro del primer grupo los que cuentan con más opciones de salir serán los zurdos Rich Hill y Alex Wood, y dentro de sus patrulleros están Puig y Matt Kemp, específicamente.



Los Dodgers habrían intensificado sus esfuerzos para traspasar a uno o hasta los dos jardineros.



Puig se encuentra a una temporada de convertirse en agente libre y según MLBTradeRumors.com devengará un sueldo de 11,3 millones de dólares en su tercer año de elegibilidad para el arbitraje en 2019, mientras que Kemp se encuentra en el último año de su contrato con un salario de 21,5 millones.



De acuerdo a varias fuentes periodísticas, los Rojos ya se reunieron con ejecutivos de los Dodgers para hablar sobre Puig y se especula que el segunda base Scooter Gennett podría estar en el intercambio.



Los Dodgers sostuvieron conversaciones con los Cardenales de San Luis acerca del jardinero dominicano José "Cafecito" Martínez, con un creativo plan en mente que trasladaría a Martínez a la primera mientras que Max Muncy pasaría a jugar la intermedia y Cody Bellinger el jardín central.



El equipo de Los Angeles tendría en la mira al as de los Indios Corey Kluber y al receptor de los Marlins J.T. Realmuto este invierno.



Los Dodgers habrían intensificado sus contactos para adquirir a Kluber y los Indios estarían interesados en el cotizado prospecto de los Dodgers, el jardinero hispano Alex Verdugo.



Mientras que los Yanquis, con su gerente general al frente, Brian Cashman, reiteraron que mantienen toda la confianza en Sánchez.



Lo mismo que hicieron faltando 10 días para que terminara la temporada regular, cuando Cashman, le dio un voto de confianza a Sánchez.



El ejecutivo considera que el potencial del receptor dominicano le daba el fundamento para que corriese el riesgo de mantenerlo dentro del equipo.



Tres meses después, en las Reuniones Invernales en Las Vegas, Cashman sigue firme en ese sentido. No, los Yanquis no están en busca de un receptor titular y Cashman dijo que ha rechazado toda propuesta que involucre a Sánchez.



"Es parte de nuestra solución", destacó Cashman con respecto a Sánchez. "No hay problema alguno con él en ese sentido. Es capaz de marcar una diferencia. Cuando salimos al terreno y él está en esa novena, 90 por ciento de los otros clubes no cuentan con un jugador de ese calibre en esa posición. Es una posición difícil en nuestro juego y tenemos a uno de los mejores en ese puesto".



En 175 juegos entre el 2016 y el 2017, Sánchez bateó .284 con 53 cuadrangulares y 132 remolcadas.



Pero en el 2018, el dominicano tuvo promedio de .186 con apenas 18 cuadrangulares y 53 carreras producidas en 89 partidos. Ingresó a la lista de lesionados dos veces por problemas físicos en la ingle derecha y fue operado del hombro izquierdo en octubre.



"Este año, de muchas maneras, fue un año bastante difícil, lidiando con lesiones, ofensivamente y el escrutinio que conlleva estar detrás del plato todo el tiempo", comentó el piloto de los Yanquis, Aaron Boone, sobre Sánchez. "Creo que la próxima temporada será de mucho crecimiento para él dado que llegará en una gran condición física".



En el 2017, Sánchez tuvo 16 pasbols para terminar empatado con la mayor cantidad en Grandes Ligas. Este año, tuvo 18 pasbols pese que estuvo detrás del plato solamente en 76 partidos. Cashman señala que Sánchez es "excepcional" a la hora de pedir el juego y "estupendo" a la hora de controlar a los corredores.



Cashman indicó que Sánchez ha regresado a la República Dominicana luego de rehabilitarse del hombro y que, aunque tomará las cosas con calma en los entrenamientos, el equipo espera tenerlo detrás del plato el 28 de marzo cuando arranca la temporada ante los Orioles de Baltimore.



"Creo que rindió dividendos", destacó Cashman. "La gente lo vio salir del abismo. A principios de la temporada, ponía buenos swings sin conseguir resultados y eso se convirtió en un juego mental del que salió reforzado". // EFE