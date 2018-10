Las Grandes Ligas satisfechos con su sistema de repeticiones

beisbol grandes ligas

Las fallas del umpire Ángel Hernández no tuvo problema alguno, la MLB se encargó de usar la repetición instantánea a la perfección, la cual fue elogiados por las Grandes Ligas luego de que culminara el juego 3 de la serie divisional entre Yankees y Red Sox.

Los señalamientos del umpire estuvieron muy cerrados por lo que se tuvo que acudir a la repetición, tres de las llamadas de Hernández fueron incorrectas y luego una cuarta jugada fue cuestionada por lo que terminaron saliendo de dudas en la repetición instantánea.

Hernández no tuvo una buena noche por lo que cuando la liga elogiaba no lo mencionaron en ningún momento. Aunque a pesar de todo hizo un gran trabajo y aunque algunas jugadas generaron controversia el umpire continuó elaborando su grandiosa labor, después no tuvo ningún otro problema con ninguna jugada.

Con información de 12up