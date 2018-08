Eugenio Suárez y José Peraza desataron toda su fuerza (+Vídeos)

El abridor Jeremy Hellickson lanzó poco más de cinco episodios y el primera base Matt Adams pegó de cuatro esquinas para los Nacionales de Washington, que vencieron por 6-2 a los Rojos de Cincinnati en el segundo juego de una doble cartelera.

Ambas novenas dividieron la doble jornada después de que los Rojos ganaron por 1-7 a domicilio en el primer partido de la tarde.

Hellickson (5-2) trabajó cinco episodios y dos tercios, permitió cuatro imparables, dos jonrones y dos carreras.

Mientras que en la batería Adams (18) mandó la pelota a la calle en la quinta entrada, sin corredores por delante.

Por los Rojos los venezolanos el parador en corto José Peraza (6) y el antesalista Eugenio Suárez (26) castigaron con sendos cuadrangulares.

Peraza (6) mandó la pelota a la calle en el primer episodio, sin corredores por delante, sobre los lanzamientos de Hellickson, cuando no había outs en la entrada.

Three hits in the first one. Leadoff bomb in this one.



