Dodgers y Cerveceros se sienten ganadores con los traspasos conseguidos

EFE



Un día después de que concluyese el plazo de traspasos en las Grandes Ligas, los poderosos Dodgers de Los Angeles junto con los Cerveceros de Milwaukee confirmaron que habían conseguido los refuerzos que deseaban para luchar en la competición de los playoofsfs del Viejo Circuito.



La remodelación de ambos equipos ha sido significativa a la hora de cubrir las posiciones dentro del cuatro interior, gracias a que dos equipos de la Liga Americana, los Orioles de Baltimore y los Mellizos de Minnesota, han sentido la filosofía diferente.



Permitieron que saliesen sus jugadores estelares para comenzar sendas reconstrucciones con nuevos valores.



El primer duelo ya se dio la pasada noche cuando los Dodgers se enfrentaron a los Cerveceros y ambos equipos se fueron a 10 entradas, hasta que el cubano Yasmani Grandal pegó cuadrangular que rompió el empate en la pizarra y consiguió la carrera del triunfo de la novena angelina por 6-4.



De esta manera, los Dodgers pudieron mantenerse empatados con los Diamondbacks de Arizona en la lucha por el primer puesto de la División Oeste de la Liga Nacional con marca de 60-49.



Antes de que se cerrase la fecha los Dodgers consiguieron al segunda base Brian Dozier de los Mellizos, quienes recibieron también al jugador de cuadro Logan Forsythe y dos promesas de ligas menores.



Las adquisiciones habían comenzado durante la pausa del Juego de Estrellas, a mediados de mes, cuando los Dodgers consiguieron al gran fichaje del año tras adquirir al torpedero dominicano Manny Machado de los Orioles por cinco jugadores promesas de las ligas menores.



Dozier fue el quinto jugador transferido por los Mellizos en los últimos cinco días y llegó a los Dodgers después que el año aportó 42 jonrones.



Pero apenas lleva 16 cuadrangulares y su OPS de .708 es el más bajo desde su año de novato en 2012, una producción que no preocupa a los Dodgers que consideran que volverá a recuperar su mejor poder con el bate.



Los Dodgers desean repetir en la Serie Mundial, que el año pasado perdieron ante los Astros de Houston, y apuntalaron su bullpen con el derecho John Axford de los Azulejos de Toronto.



Axford ha sido dominante ante bateadores zurdos, limitándoles a un promedio de .147, lo que hace que vaya a ser de gran ayuda para el equipo angelino del Viejo Circuito.



Por su parte, los Cerveceros, con marca de 63-48 están a sólo un juego del liderato de la División Central que ahora ocupan los Cachorros de Chicago.



Como los Dodgers, los Cerveceros también han conseguido un segunda base de calidad. Se trata de Jonathan Schoop, procedente de los Orioles. A cambio, Baltimore recibió al segunda base dominicano Jonathan Villar y otro par de jugadores de las menores.



Baltimore apenas empezó a mover fichas. Al canje de Schoop, los Orioles también pactaron con los Bravos de Atlanta para ceder a los lanzadores Kevin Gausman y Darren O'Day por cuatro jóvenes promesas de las ligas menores.



Durante las pasadas dos semanas, los Orioles se quedaron sin seis pilares de su novena, incluyendo también al cerrador Zach Britton, que se fue a los Yanquis de Nueva York y al relevista Brad Brach (Atlanta).



A cambio, se hicieron con 14 promesas y un solo jugador de Grandes Ligas, el dominicano Villar, pero También recortaron 29 millones de dólares en gasto de nómina este año y acumularon 2,75 millones para firmas internacionales.



Los Mellizos, sin ninguna opción ya en la División Central de la Liga Americana, donde los Indios de Cleveland ya tienen de nuevo asegurado el titulo, y tras una decepcionante temporada, Minnesota también cambió su plantilla del primer equipo.



Lo demostró con la salida de Dozier, el abridor Lance Lynn (Yanquis), el jugador de cuadro venezolano Eduardo Escobar (Diamondbacks) y los relevistas Zach Duke (Marineros) y Ryan Pressly (Astros).



Los Mellizos recibieron a 12 jugadores, con Forsythe como el único en las mayores.



Los Cerveceros buscan clasificarse a la postemporada por primera vez desde 2011, ya había adquirido el fin de semana al tercera base Mike Moustakas, de los Reales de Kansas City.



Ahora tienen a Schoop, quien ha dado de hit en sus últimos 12 partidos --con siete jonrones y 16 impulsadas--, en ese periodo de tiempo.



Además de Schoop y Moustakas, Milwaukee también añadió al relevista mexicano Joakim Soria de los Medias Blancas.



Pero no incorporaron a un abridor para una rotación que no convence, más tras las bajas por lesión de Zach Davis, Brent Suter y Jimmy Nelson.



Mientras que Los Indios se moderaron en los fichajes y fueron cautelosos al fichar solo al jardinero central cubano Leonys Martín que consiguieron por traspaso con los Tigres de Detroit.



Varios traspasos se habían concretado durante la última semana, con los cerradores, el mexicano Roberto Osuna (a Houston) y Ken Giles (a Toronto) cambiando de equipos.