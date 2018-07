Así se despidió Eduardo Escobar de Minnesota (+tweet)

El pelotero Eduardo Escobar, que pasó de Mellizos de Minnesota a Diamondbacks de Arizona el viernes, hizo un mensaje de despedida de la afición de su antiguo equipo con un interesante montaje fotográfico.

Sobre el cielo del Target Field y cubierto por un arcoiris sale el infielder con traje formal en un gesto de despedida, y lo publicó en su cuenta personal de la red social twitter.

THANK YOU Minnesota! I want to say thank you to my family, Twins front office, teammates, coaches, trainers and friends who day after day supported me and challenged me to be a better baseball player, a better person. Know that the Twins will always mean a lot to me. Wearing > pic.twitter.com/PGCdgbRj4Q