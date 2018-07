Francisco Arcia produjo cuatro en su debut con Angelinos

AP

Francisco Arcia se convirtió en el primer pelotero de los Angelinos en la historia en producir cuatro carreras durante su debut en las Grandes Ligas, y Los Ángeles derrotó este jueves 12-8 a los Medias Blancas de Chicago.

Arcia, de 28 años, bateó un jonrón de tres carreras. Había pasado 12 campañas en las menores y fue convocado desde la sucursal de la Triple A en Salt Lake.

Francisco Arcia is the first Angel in club history with 4 RBI in his major league debut 👏👏👏👏 pic.twitter.com/0DaCVDaVKl