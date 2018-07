Yusmeiro Petit con la mira puesta en la segunda mitad

beisbol grandes ligas

Yusmeiro Petit asume con optimismo la segunda mitad de la temporada, luego dejar balance de 4-2, con nueve boletos, 44 ponches y 3.20 de efectividad en 59 entradas de labor, antes del Juego de Estrellas, como miembro del bullpen de los Atléticos de Oakland.

El marabino, de 33 años de edad, cerró la primera mitad con una seguidilla de cinco relevos de dos o más innings sin permitir anotaciones, y en ese lapso acumuló registro de 2-0, con un boleto y 11 abanicados en 11 episodios. El viernes, luego de encajar dos carreras limpias en 1.1 entradas contra los Gigantes de San Francisco, detuvo su racha y se quedó a una salida en blanco de igualar el récord de Oakland, que estableció Bill Caudill entre el 26 de junio y el 12 de julio de 1984, cuan do tuvo una racha de seis salidas consecutivas de dos o más capítulos sin permitir anotaciones.

"Creo que en la primera mitad me fue bastante bien. Comencé con buen ritmo. He tenido bastantes oportunidades de lanzar para demostrar el trabajo que puedo hacer, y aunque tuve algunas caídas, como pasa en todas las temporadas, me pude levantar para terminar con un buen ritmo la primera mitad y ayudar al equipo, que ha sido exitoso”, dijo Petit en un comunicado de Cárdenas Sports Media.

Petit firmó como agente libre y ha sido clave para un cuerpo de relevistas que marcha con efectividad de 3.52, la tercera mejor en la División Oeste de la Liga Americana. Oakland, que terminó la primera mitad con registro positivo de 55-42, se situó a solo tres juegos del segundo comodín del joven circuito, en poder de los Marineros de Seattle.

"Tenemos un récord positivo y las cosas nos han salido bien”, apuntó el derecho. “Sé que no se espera mucho de nuestro equipo, pero podemos hacer el trabajo para mantenernos dando la pelea. En las últimas tres semanas hemos dado pelea contra equipos duros, como Cleveland, Houston y San Francisco, y hemos trabajado bastante para obtener estos resultados”.

Los californianos iniciaron este fin de semana a nueve juegos del líder divisional, Houston, y detrás de Seattle, que se encuentra en la segunda plaza.

"Sé que es difícil la lucha en la división con un equipo como Houston, pero tenemos ahora mismo posibilidades de pelear por el comodín y seguir adelante para alcanzar los playoffs. Este equipo puede dar la sorpresa en la segunda mitad, porque tiene la costumbre de jugar mejor en esa etapa, y vamos a seguir trabajando para entrar en la postemporada”, aseveró Petit, que en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional es reserva de los Navegantes del Magallanes.

Aunque sus números vitalicios son muy similares antes y después del meridiano del calendario regular, el promedio de carreras limpias de Petit tiende a bajar en la etapa conclusiva del torneo. Al menos así ocurrió en tres de las últimas cuatro temporadas.

"Esta segunda mitad espero que sea mejor que la primera. Tenemos muchos juegos con equipos bastante fuertes y queremos seguir jugando con el mismo ritmo. En lo personal sólo espero que me sigan dando la oportunidad para ayudar al equipo y hacer mi trabajo", destacó. “Espero tener otra temporada consistente, como la del año pasado, para mantenerme en acción cuando los juegos estén apretados, que son los que más disfruto lanzar".

Petit aparece segundo entre los relevistas de la Americana con 60.1 capítulos, en tanto que está empatado en el noveno lugar en juegos (45), lo que le pone en camino a batir su marca personal de apariciones, alcanzada en 2017 (60).

Yusmeiro Petit limita a un anémico promedio de .080 (25-2) a los bateadores que llegan al plato con corredores en posición de anotar y dos outs; mientras que todavía no ha otorgado boletos al primer lanzador que ha enfrentado en sus presentaciones.