¿Será el último partido de Manny Machado con uniforme de Orioles?

beisbol grandes ligas

Lunes 16| 8:13 pm





AP

En la noche del Juego de Estrellas, Manny Machado representará orgullosamente a los Orioles de Baltimore, el único equipo para el que ha jugado en las Grandes Ligas.

Esa podría ser su última aparición con el uniforme de los Orioles. Con la fecha límite de canjes del 31 de julio acercándose, no pasará mucho tiempo antes que el cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas sea negociado por Baltimore, último lugar de su división, a un equipo contendiente.

Machado fue elegido por los Orioles con la tercera selección global del reclutamiento de 2010 y ha sido titular en Baltimore desde 2012. Su contrato expira después de esta temporada, y los Orioles no tienen suficiente dinero para retener al torpedero de 26 años y construir un equipo decente a su alrededor.

Si alguna vez hubo dudas sobre su intención, el punto fue confirmado en casa cuando el manager Buck Showalter sacó a Machado en el quinto inning del juego contra Texas porque el campo estaba hecho un desastre a causa de la lluvia.

"Hace un mes no hubiera salido del juego", dijo Showalter. "Lo sabemos. Ustedes lo saben".

Machado lo sabe, también. Lo que no sabe, sin embargo, es cómo podría sentirse jugar para otro equipo.

"La único que he conocido ha sido la organización de los Orioles", dijo el lunes. "Me seleccionaron, vine con el equipo, jugué con ellos. Así que no conozco nada diferente".

Machado no es el único participante del Juego de Estrellas que enfrenta la perspectiva de cambiar de equipo en las próximas dos semanas. El jardinero de los Rangers, Shin-Soo Choo, y los lanzadores Jacob deGrom (Mets), J.A. Happ (Azulejos), Blake Snell (Rays) y Brad Hand (Padres) podrían ser enviados a contendientes.

"Los lanzadores abridores siempre son algo grande durante el plazo límite de canjes, ya sea que sea yo o alguien más que esté teniendo un buen año", dijo deGrom, de 30 años, quien ha pasado toda su carrera con los Mets.