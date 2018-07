Jesús Aguilar y Scooter Gennett resultaron una ganga para sus equipos

beisbol grandes ligas

Las carreras de Jesús Aguilar y Scooter Gennett tienen ciertos paralelismos, escudriñando sus trayectorias en las Grandes Ligas.

Los dos jugadores fueron electos para el Juego de Estrellas como parte de la Liga Nacional que se efectuará el próximo martes en Washington. Aguilar necesitó del Voto Final para ganarse la nominación. El camino de Scooter fue más expedito y entró en los escrutinios iniciales.



Pero su camino no fue fácil. Tuvieron su tiempo para establecerse en sus equipos y fueron despreciados en alguna oportunidad.

En libertad

Vamos primero con Aguilar. El maracayero debutó con Indios de Cleveland en 2014 y nunca vio mucha acción ni ese año ni los dos siguientes.



Sus estadísticas fueron tan escuetas que apenas el año pasado logró salir del status de novato cuando consiguió bastante actividad con su segundo conjunto. Pero en Cleveland lo que tenía era ración de banco o ida a las menores.

Así que para los entrenamientos primaverales de 2017, Cleveland se cansó de él. O más bien lo dejaron ir para que fuera tomado por Cerveceros el 2 de febrero. Así le dio tiempo para demostrar que sí puede producir bateando y defendiendo.



De todos modos a principios de esta temporada no tenía un puesto fijo en la primera base. La llegada de Lorenzo Cain y la movida de Ryan Braun a esa posición dejaron a Milwaukee con tres inicialistas. El otro es Eric Thames

Pero las lesiones de Thames, Braun y Kelly y la insurgencia ofensiva de Aguilar lo llevaron a este nivel. Mañana estará en el Derby de Jonrones.

Sorpresa con Gennett

Scooter, cuyo nombre de pila es Ryan Josephrecaló en Cincinnati el 28 de marzo de 2017.

Y poco a poco en esa temporada se fue ganando el puesto en perjuicio del venezolano José Peraza, quien tiene poco poder y no se embasa mucho.

Una vez que Gennett pegó cuatro jonrones en un juego no lo pudieron sentar.

Con 16 jonrones, 60 impulsada y un average de .326, se terminó de consolidar.

Pero adivinen. Hasta ahora no se ha mencionado qué equipo dejó ir a Gennett. Fue Milwaukee, quien allí metió la pata y se reivindicó con Aguilar.