Estacazo de Yangervis Solarte sella la victoria de los Azulejos (+ Vídeo)

Yangervis Solarte conectó su décimo quinto cuadrangular (15) de la temporada en el triunfo de los Azulejos de Toronto 8-6 sobre los Nacionales de Washington este domingo en el Rogers Centre.

Ante los envíos del lanzador Ryan Madson (1-3), que venía de recibir otro vuelacerca del dominicano Teoscar Hernández, y en la parte baja de la octava entrada, en cuenta de 0-1 con un out en la pizarra, sin corredores en las almohadillas; el criollo despachó un jonrón de 340 pies por todo el jardín derecho, aportando una carrera más a la causa de los Azulejos y concretando la barrida de una serie de tres partidos.

El antesalista de 30 años, quien lleva 72 estacazos de por vida, acumula 15 esta temporada, 8 a la zurda y 7 a la derecha, cifra que lo mantiene como líder del equipo y que lo hacen proyectarse por encima de su tope personal de 18 logrado en el 2017. Además, el oriundo de Valencia reúne 41 carreras empujadas en 68 encuentros disputados.

Solarte se fue 5-2, con un vuelacerca, un ponche, dos carreras anotadas y una impulsada, posicionando su promedio en .258.

Toronto ocupa el 3to lugar de la División Este de la Liga Americana empatado con los Tampa Bay Rays con record de 33 ganados y 38 perdidos.

