Azulejos volvieron a la victoria (+Vídeo)

Justin Smoak quebró el empate con un jonrón en la sexta entrada y los Azulejos de Toronto frenaron una racha de cuatro derrotas al vencer el domingo 8-4 a los Tigres de Detroit.

Aaron Sanchez (3-5) lanzó cinco entradas y puso fin a una cadena de cinco aperturas sin triunfos al admitir una carrera y dos hits con tres bases por bolas y siete ponches.

Michael Fulmer (2-5) admitió cuatro carreras y cinco hits con tres bases por bolas en poco más de seis innings de trabajo, en los cuales ponchó a tres enemigos.

Sanchez y Fulmer mantuvieron en blanco a sus rivales durante cinco entradas completas.

Fulmer dio base por bolas a Yangervis Solarte con dos outs en el sexto capítulo y Smoak le siguió con un cuadrangular a jardín derecho-central en cuenta de 3-2 para poner al frente a los Azulejos.

Por los Azulejos, el venezolano Yangervis Solarte de 3-1 con una producida y una anotada. Los cubanos Aledmys Díaz de 4-2 con una remolcada y una anotada; Kendrys Morales de 5-0.

Por los Tigres, los cubanos Leonys Martín de 3-1 con una impulsada y dos anotadas; José Iglesias de 4-2. El venezolano Miguel Cabrera de 4-1 con una anotada. El dominicano Ronny Rodríguez de 4-0.

