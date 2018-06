Eddie Rosario guió el triunfo de Mellizos (+Vídeo)

AP

Eddie Rosario disparó un jonrón de dos carreras y Brian Dozier produjo dos anotaciones para respaldar el tercer triunfo consecutivo de Lance Lynn, en el duelo que los Mellizos de Minnesota ganaron el sábado 7-1 a los Indios de Cleveland.

Dozier pegó un triple productor en el tercer inning en contra de Trevor Bauer (4-4) y el boricua Rosario le siguió de inmediato con su décimo vuelacercas de la campaña. Dozier añadió un doblete de una carrera durante una ofensiva de cuatro en la sexta, que se mantuvo con vida gracias a un error del segunda base Jason Kipnis.

Lynn (4-4) dio cinco bases por bolas en seis innings, pero ponchó a cinco y solo permitió dos imparables durante sus 113 lanzamientos, su cifra más alta de la campaña. Lynn tuvo un pésimo mes de abril y un par de malas salidas en mayo, pero el derecho parece entrar en ritmo, al igual que la ofensiva de Minnesota, que tiene 30 carreras en sus últimos cuatro partidos.

Bauer no terminó el sexto inning. Ponchó a 11 enemigos, pero admitió seis hits y tres bases por bolas. Cuatro de las siete carreras en su contra fueron sucias.

Por los Mellizos, el puertorriqueño Eddie Rosario de 2-1 con dos impulsadas y una anotada. Los venezolanos Eduardo Escobar de 4-0; Ehire Adrianza de 3-0 con una anotada.

Por los Indios, los puertorriqueños Francisco Lindor de 5-2; Roberto Pérez de 3-0. Los dominicanos José Ramírez de 3-1; Edwin Encarnación de 3-1; Melky Cabrera de 1-0. El cubano Yonder Alonso de 3-0.

Immediately following a RBI triple by Dozier to tie the game, Eddie Rosario gives @Twins the lead! You can hear the 2-run homer here, Eddie's 10th home run of the season. Twins up 3-1 over Cleveland in the 4th... pic.twitter.com/1XELhNQwZh