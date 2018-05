Reyes la botó del parque en triunfo de Padres

EFE

El guardabosques dominicano Franmil Reyes mandó la pelota a la calle y los Padres de San Diego derrotaron 9-5 a los Marlins de Miami.



Reyes (3) conectó de cuatro esquinas en el sexto episodio con un corredor en los senderos al superar la serpentina del abridor Dan Straily, cuando había dos outs en la entrada.



En la lomita el abridor Craig Stammen (3-0) lanzó dos tercios de entrada y se acreditó el triunfo al permitir dos imparables y una carrera.



Por los Marlins la derrota la cargó Straily (2-1) en cinco episodios y dos tercios, aceptando siete imparables, jonrón y cinco anotaciones.

Franmil Reyes likes to celebrate his HRs. When you hit one this far, I guess a little celebration is in order. pic.twitter.com/eIfiEhR8XY