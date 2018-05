Colón, el toletero más veterano en las Grandes Ligas

beisbol grandes ligas

Viernes 25| 7:36 am





EFE

El veterano abridor dominicano Bartolo Colón celebró este jueves su cumpleaños 45 y lo convirtió en el jugador activo de los Vigilantes de Texas, que lo figuran en el pelotero más veterano en el béisbol de las Grandes Ligas.



Cierto que no pudo celebrarlo con un triunfo, su equipo perdió a domicilio 2-8 ante los Reales de Kansas City, pero si recibió de sus compañeros y de los jugadores rivales todas las felicitaciones y el tradicional pastel.



Entre ellos estuvo su compatriota, el relevista de los Reales, Kelvin Herrera, que alabó la trayectoria profesional de Colón y se maravilló que a su edad todavía siga en activo.



"Solía tener fotos de él en mi habitación", recordó Herrera de su compatriota desde su adolescencia en la República Dominicana. "Él era mi ídolo".



Colón después de haber jugado con 11 equipos diferentes en 21 temporadas tiene en su haber 242 victorias y un premio de Cy Young, pero para el "Big Sexy", como se le conoce amigablemente en las Grandes Ligas, a estas alturas de su carrera hay cosas más importantes que las meras estadísticas, incluido su cambio físico desde que llegó en 1997 a las Mayores con los Indios.



El responsable de su apodo fue su excompañero con los Mets de Nueva York, Noah Syndergaard, algo que nunca molestó al veterano abridor dominicano.



Colón, que firmó como agente libre con los Vigilantes para un contrato de ligas menores durante el campo de entrenamiento de primavera, se ganó de inmediato el derecho a estar en la rotación del primer equipo.



El veterano abridor de los Vigilantes ya ha trabajado en 10 partidos, incluidas ocho aperturas, y tiene marca de 2-2 con efectividad de 3.51 desde el montículo.



Las 242 victorias de Colón en su carrera lo colocan en el puesto 55 de todos los tiempos. Le falta una victoria para empatar a su compatriota Juan Marichal con la mejor marca de un lanzador dominicano en las Grandes Ligas.



"Tiene 45 años, y está lanzando, y lo hace muy bien", destacó el piloto de los Vigilantes, Jeff Banister.



La práctica de Colón es hablar con los medios solo después de su inicio. Está programado que comience la noche del sábado contra los Reales.



"Sé que se mantiene en una forma mucho mejor de lo que la mayoría de nosotros pensamos, y por eso te sorprende cuando sale al montículo a hacer su trabajo", destacó Banister.



Antes de la derrota de esta noche (2-8) ante los Reales, los Vigilantes le celebraron a Colón el "gran días" con un pastel. Eso incluía aplastar su rostro contra el dulce mientras tomaba un bocado, un ritual lleno de afecto y cariño de los jugadores con el compañero que celebra el cumpleaños.



"Hay una cierta gracia acerca de él que no se espera y una humildad que está fuera de lo común", valoró Banister. "Entró al dugout después de sacarlo del juego, y cada vez, él me agradece el haberle permitido dado la oportunidad de jugar".



La primera victoria de Colón para Texas fue una victoria de 3-1 en Houston el pasado 15 de abril, en la que estuvo perfecto hasta la octava entrada antes de permitir una base por bolas al campocorto puertorriqueño Carlos Correa y un doble al jardinero Josh Reddick.



El compañero de equipo de los Vigilantes, Mike Minor, 15 años más joven, señala que Colón ha dominado un lanzamiento como es el "sinker".



"Sigue tirando una y otra vez", destacó Minor. "No es tan fácil como parece, pero él lo ha perfeccionado y es muy difícil superarlo".



De momento, Colón ya llegó a los 45 años y puede disfrutar y presumir como nadie lo ha hecho de tener una marca positiva de 2-2 y demostrar que todavía puede tener noches especiales desde el montículo.



El resto de los peloteros latinos que hay dentro la organización de los Vigilantes reconocen que es un profesional especial, pero sobre todo un compañero y una persona excepcional con quien se puede confiar dentro y fuera del campo, algo que para Colón es el mejor regalo que le podrían hacer además de haber disfrutado de un delicioso pastel que le permita conservar su popular imagen de "Big Sexy".