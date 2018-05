Chicago no arriesgará a Avisail García

beisbol grandes ligas

Sábado 19| 1:05 pm





David Rojas | @DonDavid1997

Avisail García continúa con su recuperación y aún no está claro cuándo volverá a los terrenos de juego. El jonronero está de baja debido a una lesión en los isquiotibiales.

El gerente general de los Medias Blanca de Chicago, Rick Hahn, declaró la recuperación del toletero venezolano va por buen camino. Sin embargo la paciencia en la situación en la clave de todo, puesto que no es positivo tomar riesgos.

“No está completamente asintomático en términos de lo que siente, así que estamos siendo muy cautelosos con la forma en que lo mejoramos”, señaló el dirigente.

García solo pudo disputar 18 juegos en lo que va de temporada. De hecho, no fue el mejor inicio del zafra para el pelotero Entre ellos tomó 73 turnos al bate.

En sus apariciones al plato el anzoatiguense tiene un promedio de bateo de .233, siendo totalmente inferior a lo que logró durante la campaña anterior, en la cual bateó para .330.

En el reglón de carreras empujadas también los números no son nada positivos, pues apenas logró llevar cuatro carreras a la goma. Por otra parte la cantidad de jonrones es baja, apenas lleva un cuadrangular.

No quedan dudas de que el comienzo de temporada para Avisail García no fue nada alentador. En cuenta a lo deportivo no ha sido nada bueno y sus registros lo dejan totalmente claro.

Ahora, la mala suerte vaya que influyó para la zafra irregular del jonronero de los Medias Blancas. Por tanto, cuando retorne a los campos de juego deberá ponerse a tono rápidamente para retomar la forma, que lo llevó a ser uno de los mejores la temporada pasada.