Con nuevo rol, Cargo quiere rendir con las chances que le den

Carlos González afronta un nuevo rol en los Rockies de Colorado tras regresar de la lista de lesionados. El venezolano se encuentra entre las rotaciones de los jardines mientras recupera su mejor nivel y buscará rendir cuando reciba la oportunidad de ver acción en la pradera derecha.

El jugador David Dahl se quedó de manera provisional con el lugar del criollo tras ser clave en la ofensiva con un promedio de .333 y los rocosos han tenido marca de 6-2 cuando defiende en el costado derecho.

Por su parte, CarGo habló sobre los cambios que se han visto en el equipo y rotándose con sus compañeros en los jardines. “En este momento es lo que soy. Desde que me lesioné hicieron algunos movimientos y otros más cuando Gerardo Parra fue suspendido. Desde entonces él y yo nos hemos rotado, sin jugar todos los días. Estamos aquí tratando de aprovechar las oportunidades y ayudar al equipo”, comentó para MLB.com.

El marabino no ha tenido mucha suerte en la ofensiva recientemente al dar rodados y uno que otro imparable. En la derrota del pasado miércoles 9 de mayo ante Angelinos por 8-0 ligó doblete y sencillo. Sin embargo, su average de .226, tres jonrones y 12 carreras empujadas lo relegaron al banco para la jornada del jueves 10 del presente mes.

González espera con optimismo una nueva oportunidad que le den los Rockies. “Yo sé de lo que soy capaz de hacer. Cuando me den un chance, voy a tratar de aprovecharlo al máximo. Yo sólo estoy aquí para hacer mi trabajo y comportarme bien, asegurarme de que mis compañeros hagan lo correcto y hacer mejor a este equipo. Sea en el terreno o en la banca, siempre estoy aquí para apoyar a mis muchachos.”, expresó.

El manager de Colorado, Bud Black confía en que el viejo nivel del venezolano regrese pronto. “Algo que conozco de CarGo, y que he aprendido realmente a apreciar de él, es que verdaderamente es un jugador del equipo. Yo sé algo: para que seamos un equipo completo, necesitamos que Carlos González sea Carlos González. Y creo que eso va a pasar”, señaló.

El pelotero prefiere recuperar a pulso su mejor forma que guiarse por números del pasado. "Yo he hecho muchas cosas especiales en el terreno durante muchos años, pero eso no es algo para echarle en cara a nadie. Pero al final del día, lo único que quieres es esperar tu oportunidad, seguir trabajando y hacer lo que siempre has hecho", cerró.

