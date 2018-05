¡Histórico! Albert Pujols llegó a los 3000 hits en la Gran Carpa

Luis Ramírez Alonzo / @luiseralonzo_18

Albert Pujols ya forma parte de la historia del béisbol oficialmente al llegar a los 3.000 imparables en su carrera. El pelotero conectó el esperado hit en la parte alta de la quinta entrada en el juego entre los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim contra Marineros de Seattle.

El dominicano sonó el inatrapable ante los envíos del abridor Mike Leake. Pujols, se convirtió en el jugador número 32 de todos los tiempos en formar parte del selecto “Club de los 3.000 hits”.

La mesa quedó servida para su segundo turno al bate en la quinta entrada, pescó un lanzamiento y descargó todo su poder hacia el jardín derecho. Albert se unió a su compatriota Adrián Beltré (3.072) como los únicos jugadores nacidos en República Dominicana en el “Club de los 3.000 hits” y lideran la de los activos actualmente en las Grandes Ligas.

El pelotero entró también a un distinguido grupo en el que pertenecen jugadores con más de 600 cuadrangulares y 3.000 inatrapables. Pujols consiguió la hazaña con 620 jonrones en su carrera. Los otros miembros son Hank Aaron (755), Alex Rodríguez (696) y Willie Mays (660).

